Vini Jr. tem negociação avançada para comprar clube de Portugal

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, está em negociações avançadas para comprar um clube do futebol português.

O jogador de 24 anos seria um dos novos sócios da equipe europeia, que tem o nome mantido em sigilo por seu estafe. Há, portanto, outras partes envolvidas nas conversas.

A iniciativa faz parte de um projeto de futuro pós-carreira do brasileiro, que vem se destacando com a camisa do Real Madrid e faturou o prêmio de melhor jogador do mundo em 2024.