De 'novo Beckham' a fiasco: inglês de R$ 750 milhões termina 2024 sem gols

Um atacante que não faz gols já seria um problema, mas o caso de Grealish é pior: ele custou ao City 117 milhões de euros (cerca de R$ 750 milhões em valores atuais). Trata-se do jogador inglês mais caro da história e da nona maior transferência de todos os tempos.

Vinicius Jr e Grealish em ação no Real Madrid x Manchester City das quartas da Champions Imagem: Juan Medina/Reuters

A fase terrível de coincide com dois momentos distintos do City: no início do jejum, o time comandado por Pep Guardiola venceu o Mundial de Clubes, ainda em 2023; depois, na primeira metade de 2024, o City levou o quarto título consecutivo da Premier League, fazendo história no futebol inglês.

Já nas últimas semanas, a seca do inglês tem ganhado mais destaque porque o time atravessa seu pior momento sob a batuta de Guardiola: é o sexto colocado na Premier League e venceu apenas dois dos últimos 14 jogos.

Grealish atuando pela seleção inglesa: má fase o tirou da Eurocopa Imagem: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Projeto de Beckham

Contratado em julho de 2021 como estrela, depois de boas temporadas no Aston Villa, Grealish nunca saiu do papel de coadjuvante no City. Mas, ainda assim, seus números em anos anteriores eram bem melhores que os atuais.