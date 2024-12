Brasileiros pelo mundo: Savinho tira a 'zica' no City; ex-SPFC vira muralha

O resultado de domingo foi conquistado graças a mais uma boa atuação defensiva, com destaque para uma cria do São Paulo. O zagueiro Morato teve a dura missão de liderar o setor sem o compatriota Murillo, baixa de última hora por uma lesão muscular, e respondeu à altura.

Morato foi um dos melhores em campo e o destaque da defesa do Forest: jogou durante os 90 minutos, afastou 13 bolas e acertou quatro carrinhos.

Andreas Pereira em ação durante jogo entre Fulham e Bournemouth pelo Campeonato Inglês Imagem: Eddie Keogh/Getty Images

Alvo do Palmeiras dá assistência

Um dos grandes sonhos do Palmeiras para janeiro, o meia Andreas Pereira apareceu bem mais uma vez em partida do Fulham. Ele cobrou o escanteio para o primeiro gol do empate com o Bournemouth (2 a 2), marcado de cabeça pelo mexicano Raúl Jiménez.

Foi a primeira assistência de Andreas pelo Fulham na temporada. O meio-campista tem jogado mais recuado e, por isso, os números não se aproximam dos 8 passes para gol em 2022-23. Apesar do interesse do Palmeiras, o Fulham deve fazer jogo duro para liberar o meia antes do fim do contrato.