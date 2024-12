Brasileiros pelo mundo: Rodrygo brilha sem Vini, e Jesus renasce em 2 jogos

Na primeira rodada de La Liga após ser consagrado melhor do mundo da Fifa, Vini Jr. não jogou: o atacante cumpria suspensão contra o Sevilla por acumular cinco cartões amarelos. Sem o camisa 7, Rodrygo ganhou nova chance como titular.

E, mais uma vez, aproveitou a oportunidade: deu passe para Kylian Mbappé abrir o placar, depois marcou o terceiro gol na vitória por 4 a 2.

Depois de uma fase complicada — com lesões e sem gols —, Rodrygo já soma três partidas seguidas marcando. Ele já havia balançado as redes contra o Rayo Vallecano (3 a 3) no Espanhol e na decisão do Intercontinental contra o Pachuca (3 a 0). No período, o camisa 11 também deu duas assistências.