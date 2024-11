Quem é o nerd que colocou Richarlison no banco e tenta derrubar o City

As comemorações coroavam a melhor temporada da carreira de Solanke na Premier League: em 2023-24, ele marcou 19 gols em 38 jogos. O atacante foi o principal artilheiro do Bournemouth e chamou a atenção do Tottenham.

No clube londrino, ele chegou para disputar a posição com Richarlison. As lesões do brasileiro, além de uma fase de poucos gols, acabaram dando vantagem ao inglês.

Desde que chegou aos Spurs, Solanke entrou em campo 15 vezes, marcou seis gols e deu duas assistências; o brasileiro jogou sete partidas, com um gol e uma assistência.

Solanke comemora gol com referência a Eren Yeager, do anime Attack on Titan Imagem: Reprodução/Premier League

Volta por cima e desafio

As comemorações com referências aos personagens japoneses coincide com a retomada de Solanke na carreira. Criado nas categorias de base do Chelsea, ele foi presença constante nas seleções inglesas de menores, sendo campeão mundial sub-20 em 2017.