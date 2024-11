Pior seleção do mundo pode chegar à Copa-26 com apenas 2 jogos e sem vencer

Jogadores de San Marino comemoram gol da vitória da seleção em setembro, a primeira em 20 anos Imagem: Divulgação/Uefa

Com isso, a seleção samarinesa se beneficia do novo regulamento das Eliminatórias da Uefa e ganha a chance de pegar um atalho enorme para a Copa do Mundo.

Mas como isso é possível? Vamos tentar resumir.

A Europa tem 16 vagas na Copa-2026, e as Eliminatórias têm 54 equipes inscritas. Elas serão divididas em 12 grupos, a metade deles com seis seleções, e a outra metade com seis. Os vencedores de todos os grupos garantem as 12 vagas diretas no Mundial.

As vagas restantes serão definidas em quatro repescagens, com quatro participantes em cada uma delas. O formato dos mini torneios é simples: são duas semifinais, e as equipes vencedoras disputam uma final. Quem vencer, estará na Copa.

Essa fase de repescagem terá os 12 segundos colocados da fase de grupos, mais os melhores vencedores de grupos da Liga das Nações que não tenham sido primeiros ou segundos em suas chaves nas Eliminatórias.