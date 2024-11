O que esperar da seleção brasileira nos duelos contra Venezuela e Uruguai

Com a ausência de outro centroavante na convocação, ele fica como única opção para Dorival manter o esquema tático. Endrick, sem muitas chances no Real Madrid, não foi chamado; outros centroavantes convocados por Dorival, como Richarlison e Evanílson, também não foram lembrados.

Luiz Henrique comemora gol marcado pelo Brasil contra o Peru pelas Eliminatórias Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Luiz Henrique supera Estevão

Com a lesão de Rodrygo na vitória do Real Madrid sobre o Osasuna (4 a 0), Luiz Henrique é o primeiro da fila para a ponta-direita. As boas atuações contra Chile e Peru, além da ótima temporada no Botafogo, credenciam o ex-jogador do Bétis ao posto.

Os concorrentes imediatos são Savinho, do Manchester City, e Estevão, do Palmeiras. Ambos tiveram de lidar com lesões recentes e perderam sequência em seus clubes. Com isso, viram o botafoguense furar a fila.

Estabilidade na lateral

Depois de oito meses à frente da seleção, Dorival Jr. parece finalmente ter encontrado seus laterais. Pela primeira vez, o treinador chamou o mesmo quarteto para a posição: Danilo e Vanderson pela direita; Abner e Arana na esquerda.