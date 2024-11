Brasileiros pelo mundo: show, lesão grave e gols marcam rodada pré-seleção

Só que o show do brasileiro não foi a única notícia importante para a seleção no Santiago Bernabéu: Éder Militão sofreu uma lesão total do ligamento cruzado do joelho direito e deve perder toda a temporada europeia; Rodrygo também se machucou, mas com menos gravidade.

A CBF já anunciou que ambos estão cortados dos jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19: Militão deu lugar a Léo Ortiz, do Flamengo; Rodrygo foi substituído por Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Vitor Roque foi eleito o melhor em campo contra o Celta Imagem: Jesus Ruiz/Getty

Vitor Roque é melhor em campo

Ainda na Liga Espanhola, outro atacante brasileiro marcou e se destacou: Vitor Roque deixou sua marca no empate entre Bétis e Celta por 2 a 2. O atacante fez o primeiro gol do Bétis, batendo de primeira após cruzamento de Johnny Cardoso.

O gol e a participação ativa no ataque renderam a Vitor Roque o prêmio de melhor jogador em campo. Agora, o brasileiro soma cinco gols em 14 jogos na temporada, sendo três deles na Liga e dois na Copa do Rei.