Brasileiros pelo mundo: novidade de Dorival brilha, e esquecido vence City

No dérbi catalão, o Barcelona levou a melhor sobre o Espanyol por 3 a 1, com um ótimo primeiro tempo e uma segunda etapa de vários sustos. Raphinha, novamente capitão da equipe, voltou a marcar: ele aproveitou ótimo passe de Marc Casadó para fazer o segundo gol — Dani Olmo marcou os outros dois.

Vice-líder da Liga, o Real Madrid não jogou na rodada, justamente por causa das enchentes. O clube de Vini Jr., Rodrygo, Endrick e Militão viajaria até Valência para enfrentar a equipe local, mas o encontro foi suspenso devido à tragédia, que já causou mais de 200 mortes, segundo as autoridades locais.

Gabriel Pec comemora em vitória do LA Galaxy: brasileiro brilha na MLS Imagem: Divulgação/LA Galaxy

Pec mantém ótima fase na MLS

Na Major League Soccer, o grande destaque brasileiro é Gabriel Pec. O ponta-direita brilhou mais uma vez na goleada por 4 a 1 do LA Galaxy sobre o Colorado Rapido, que colocou a equipe da Califórnia nas quartas de final — no jogo de ida, o Galaxy também havia goleado, por 5 a 0.

O ex-jogador do Vasco contou com a sorte para marcar o primeiro gol do duelo, após bloquear um chute do goleiro adversário. Ele também participou do quarto, com assistência para o catalão Riqui Puig, ex-Barcelona.