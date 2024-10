Brasil faz história na Champions com feito inédito de Vini Jr. e Raphinha

Duelo de gigantes

Os "hat-tricks" de Vini Jr. e Raphinha foram os primeiros de ambos no maior torneio europeu. A lista de quem mais balançou as redes três vezes no mesmo duelo tem no topo, como não poderia deixar de ser, uma disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Ambos estão empatados na liderança com 8 partidas de três gols. Logo depois, vem Robert Lewandowski, colega de Raphinha no Barcelona, com 6, somando os tempos de Borussia Dortmund, Bayern de Munique e do clube catalão.

Os dois brasileiros com mais "hat-tricks" na Champions League são Luiz Adriano e Neymar, ambos com três. O ex-atacante do Palmeiras tem, ainda, o recorde de mais gols em uma partida, com cinco, em outubro de 2014, contra o BATE Borisov.

A lista de Neymar tem uma partida pelo Barcelona — contra o Celtic, em dezembro de 2013 —, e duas pelo PSG: diante do Estrela Vermelha, em 2018, e contra o Istambul Basaksehir, em 2020.