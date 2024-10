Fotógrafo que denunciou atos racistas contra Vini Jr. diz que sofre ameaças

"Quando o Vini saiu, eu vi grupos de torcedores gritando "macaco" ou fazendo sons imitando macacos. Eram alguns grupos de 10 a 15 pessoas. Somando todas, talvez fossem mais de 100. Não era o estádio inteiro, eram grupos em uma parte específica da arquibancada", contou Bajo ao UOL.

Depois de presenciar os atos racistas, o fotógrafo condenou as ações em suas redes sociais. Desde então, ele afirma que tem sido alvo de ameaças de torcedores do Atlético de Madri pela internet. "Muitos torcedores enviaram mensagens por Twitter e Instagram. Eu não publiquei o que vi ali porque queria aparecer, eu publiquei porque precisava desabafar, o que vi me fez ficar muito mal".

As publicações de Bajo chegaram à Comissão Antiviolência do Conselho Superior de Esportes da Espanha. Agora, ele espera que as autoridades entrem em contato com ele, para ajudar nas investigações, o que deve ocorrer ainda nesta semana.

"Infelizmente não tenho vídeos que possam servir como prova. Então, acaba ficando a minha palavra contra a dos torcedores neste caso", afirma.

Possível punição

Não é a primeira vez que há manifestações racistas durante uma partida no Metropolitano de Madri. No início de setembro, o atacante Nico Williams — do Athletic de Bilbao e da seleção espanhola — também foi alvo. Um torcedor foi denunciado.