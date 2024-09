Endrick adota estilo Bobby Charlton e 'some' da mídia após estreia no Real

O inglês, campeão da Copa do Mundo de 1966 e ídolo do Manchester United, foi definido pelo New York Times como "ordinário e extraordinário", no texto homenagem após sua morte, em outubro do ano passado.

Brian Kidd, companheiro de Charlton na seleção e ex-assistente técnico de Pep Guardiola no Manchester City, definiu o amigo como "modesto e humilde". "Ele nunca era de falar muito. O futebol falava por ele", disse, em entrevista ao The National.

Sir Alex Ferguson, treinador escocês que mudou a história do Manchester United, foi na mesma linha ao tentar definir o amigo. "O maior atributo de Bobby era a capacidade de manter a humildade e os pés no chão durante a vida inteira", disse.

Bobby Charlton, ídolo de Endrick, foi campeão mundial pela Inglaterra Imagem: Ted Aljibe/AFP Photo

Oi, Bobby, tá sumido?

Desde que estreou no Real Madrid, Endrick adotou uma postura mais discreta, tanto no trato com a mídia quanto nas redes sociais.