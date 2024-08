Izquierdo fez pausa na carreira para trabalhar como pedreiro junto ao pai

Durante o período, que durou meses, Izquierdo limpava obras, e ajudava o pai a fazer acabamentos em banheiros e cozinhas, enquanto pensava se queria tentar outra vez jogar futebol. Ele decidiu retornar: foi jogar no Cerro, onde estreou como profissional em 2018.

O jogador deixou duas filhas, uma de dois anos e outra nascida há apenas 11 dias.

Colega de quarto se emociona

O zagueiro Mateo Antoni, que dividia quarto com Izquierdo nas viagens e concentrações, falou sobre a conexão do colega com a família em uma publicação no Instagram.

"Outro dia nos levantamos antes das 11h e antes mesmo de tomarmos o café da manhã você fez uma videochamada com sua esposa e sua filha linda. E em todas as nossas conversas você dizia que todo o seu esforço era por elas", escreveu.

"O que vou levar para sempre na vida é que vou cuidar de você, e você sempre vai cuidar de mim. No último jogo, antes de irmos juntos para o estádio, você disse "tranquilo, colega, nós somos irmãos". Como não vou ser seu irmão, se é graças a você que eu me tornei quem eu sou? Vou sentir sua falta para sempre, querido amigo", concluiu Antoni.