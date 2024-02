Brasileiros pelo mundo: show em Portugal, Alisson fora e gols para Dorival

O técnico Dorival Júnior está na Inglaterra acompanhando jogos da Premier League, para avaliar possíveis convocados para os amistosos da seleção, em março. Mas os maiores destaques nacionais do fim de semana não vieram do futebol inglês -- os brasileiros que atuam em Portugal roubaram a cena.



Galeno decide em vitória do Porto



No sábado (17), o Porto venceu o Estrela da Amadora por 2 a 0, com participação fundamental de Galeno. O ponta-esquerda mostrou oportunismo para abrir o placar para a equipe de Sérgio Conceição. No segundo tempo, Galeno deu passe para o lateral-direito João Mário marcar o segundo gol.



Revelado no Trindade-GO, o brasileiro está há quase uma década em Portugal e faz boa temporada no Porto, com 8 gols marcados e 9 assistências. Além de estar em uma posição com concorrência forte na seleção brasileira, há outro fator que o deixa longe de uma convocação: a possibilidade de ser chamado pelo técnico Roberto Martínez para defender Portugal.

David Neres: dois gols e duas assistências Imagem: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Benfica atropela com Neres e Marcos Leonardo



Outro gigante do futebol lusitano, o Benfica massacrou o Vizela por 6 a 1 no domingo (18), com David Neres como grande protagonista. Escalado como titular pela primeira vez desde outubro, o ponta-direita fez seu melhor jogo na temporada: marcou dois gols, deu duas assistências e foi eleito o melhor em campo.



O show do ex-jogador do São Paulo teve de tudo um pouco: oportunismo de centroavante no primeiro gol; um cruzamento perfeito para Otamendi marcar de cabeça no segundo; velocidade para concluir um contra-ataque no 4 a 0; e um passe na medida para Marcos Leonardo fazer o sexto da equipe de Lisboa.



O ex-santista, aliás, também vai se consolidando como goleador no clube. Mesmo sem nunca ter começado uma partida como titular, ele soma quatro gols em nove jogos -- com uma média de um gol a cada 36 minutos em campo.