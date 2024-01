Só que, no contexto atual, a opção por um time mais jovem chega por causa de uma série de emergências.

O elenco do Barcelona, que já era curto no início da temporada devido aos problemas financeiros do clube, está reduzido por lesões. Algumas são graves -como no caso de Gavi, que só voltará na temporada que vem-, e outras de menor grau, como nos casos do lateral João Cancelo, do zagueiro Iñigo Martínez e do ponta brasileiro Raphinha.

Sem muitas opções no banco, Xavi acaba se reforçando com jogadores da base ou do time B, o Barça Athletic, que disputa a Terceira Divisão espanhola. Um exemplo do segundo caso é o atacante Marc Guiu, de 18 anos, que também entrou em campo na noite de quarta-feira. O catalão tem sido usado à frente de Vitor Roque como opção de ataque.