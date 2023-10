Reinier comemora gol pelo Flamengo contra o Avaí, em 2019 Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Outra coisa que ajudou Reinier foi uma antiga paixão: o Flamengo. Revelado nas categorias de base do clube, ele abre um sorriso quando o assunto são os seis meses que passou na equipe principal, no segundo semestre de 2019.



"Não tenho nem palavras pra descrever o que foram aqueles momentos, ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com a maior torcida do mundo, no time que me revelou. Eu te falo, sem dúvidas, que foi um dos melhores momentos da minha vida", afirma.



Reinier admite que as boas lembranças dos tempos de Flamengo o ajudaram a se reconectar com a alegria de jogar futebol, justamente quando tinha poucos motivos para sorrir na Alemanha. "Eu pensei muitas vezes naqueles momentos, no Maracanã, com 70, 80 mil pessoas, no time brigando por títulos. Eu já pensei nisso várias vezes".



O sonho da temporada perfeita



Depois dos anos complicados na Alemanha, Reinier voltou a ser feliz no Girona, clube catalão que disputa a Liga Espanhola e este ano é a grande surpresa do torneio, brigando no topo da classificação com Barcelona e Real Madrid. "Em Girona eu fui feliz novamente. Gostava do clube e da cidade, mas daí vieram as lesões".



Uma contusão na coxa e uma lesão muscular tiraram Reinier dos gramados por quase dois meses, ainda na fase inicial da temporada. Por isso, foram apenas 18 partidas na equipe, sendo cinco como titular.

Reinier no Girona: lesões atrapalharam continuidade Imagem: Divulgação/Redes Sociais

No Frosinone, o objetivo é escapar da lesões e garantir espaço no time titular. O primeiro passo foi dado diante do Verona, com o gol que abriu o caminho para a vitória. Neste domingo, o clube enfrenta o Bologna, pela nona rodada da Série A.



"Meu objetivo agora é fazer uma temporada perfeita por aqui. O foco agora deve ser no Frosinone, em fazer esse ano perfeito". Caso o ano perfeito se concretize, a próxima etapa seria um dos sonhos de Reinier: voltar ao Real Madrid.



Reencontro com o amigo Vinícius



Um retorno ao Santiago Bernabéu seria, também, o reencontro com um amigo de toda a vida: Vinícius Júnior. Os dois se conheceram na base do Flamengo e trilharam o mesmo caminho rumo à capital espanhola. Falta poderem jogar juntos com a camisa branca do maior campeão da Champions League.

Reinier e Vini Jr durante evento em 2021: amigos desde a infância Imagem: Instagram/Reinier

"O Vini é um grande amigo, sempre estamos juntos quando vou a Madri, viajamos juntos. É uma pessoa que trabalha muito e tem uma força mental enorme", elogia Reinier, que acompanhou à distância o sofrimento do colega diante dos casos de racismo em estádios espanhóis.



"Foi muito feio o que aconteceu, e tem gente na Espanha que ainda protege esse tipo de coisa. Mas o staff do Vini é muito forte e muito próximo a ele, isso ajuda bastante a lidar com esses casos. Ele é um cara muito forte, e espero que nunca mais passe por isso".



Como bons amigos, além do apoio nas horas difíceis, os dois também compartilham as conquistas. Quando Reinier foi anunciado no Frosinone, a notificação no celular não demorou a aparecer. "Ele me mandou parabéns e desejou boa sorte. E falou que espera que a gente esteja juntos logo".



A reunião dos dois amigos depende de muitas coisas. Uma delas é que Reinier volte a ser no Frosinone o fenômeno que despontou na base do Flamengo. Depois de três temporadas difíceis, aos 21 anos, ele voltou a sonhar.