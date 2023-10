Há, ainda, elogios ao velho amigo Sergio Busquets, comentários sobre o goleiro Drake Callender e frases descrevendo sensações durante as partidas. Quase sempre desde um ponto de vista coletivo.

"O que vemos nesses três primeiros episódios é a formação de uma equipe. Alguns desses jogadores eram jovens que tinham ele como ídolo e que jamais pensavam que teriam a chance de jogar com ele", explica Boggins.

O produtor-executivo cita como um de seus momentos favoritos as cenas do jovem meio-campista Benjamin Cremaschi, de 18 anos, com seu pai, Pablo, um ex-jogador de rúgbi que se emociona ao ver o filho jogando ao lado de Messi.

Pelé será lembrado na segunda temporada

Fazer uma série sobre futebol nos Estados Unidos em 2023 é falar de Messi e do Inter Miami. Mas a história do esporte do país também foi marcada por Pelé, que revolucionou a relação dos norte-americanos com a bola redonda nos anos 1970, jogando pelo New York Cosmos.

A passagem marcante de Pelé será lembrada na próxima temporada da série. "Isso será mostrado na segunda temporada, quando o time vai jogar em Nova York, contra os Red Bulls. Os nova iorquinos ainda se lembram de quando o melhor jogador do mundo foi jogar na cidade nos anos 1970, e falam de como aquilo inspirou gerações", explica Scott Boggins.