Era um dia frio de dezembro de 2012 em Eibar, cidade de 27 mil habitantes no País Basco, norte da Espanha. Asier Garitano, um treinador iniciante, ainda se recuperava da enxurrada de emoções vividas nos dias anteriores: o Eibar, então na terceira divisão espanhola, havia eliminado o Athletic Club da Copa do Rei. Era o maior feito da história da equipe até então.



"Marcelo Bielsa está aqui e quer falar com você", disse um funcionário do clube a Garitano.



Bielsa era o técnico do Athletic Club e apareceu no centro de treinamentos do Eibar carregando uma caixa de papelão. Diante de Garitano, o técnico argentino abriu a caixa e mostrou tudo o que havia no interior: uma pilha de papéis, fitas de vídeo e anotações sobre o Eibar.



A preocupação de Bielsa era mostrar a Garitano que não havia desrespeitado o adversário, que tinha estudado em detalhes o rival da terceira divisão antes da partida que eliminou o Athletic.



A história de Eibar, narrada no livro "Las locuras de Bielsa", do jornalista Jon Rivas, ajuda a entender como funciona a mente do treinador argentino, atualmente no comando da seleção do Uruguai, que enfrenta o Brasil na terça-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas ela é apenas uma dentre outras tantas que constroem o personagem, às vezes chamado de louco, às vezes de gênio, quase sempre de ambos.



Bielsa queria pensar apenas em futebol a caminho do trabalho Imagem: Site oficial do Leeds United

Andando na linha



Quem já conviveu com Bielsa costuma dizer que o treinador pensa em futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma marca desta dedicação extrema ficou desenhada no asfalto da cidade inglesa de Leeds, última parada do argentino antes de assumir o comando da seleção uruguaia.



Pouco depois da chegada de Bielsa, a cidade amanheceu com uma misteriosa linha azul pintada no chão, desde a porta do apartamento do treinador até a entrada do centro de treinamentos do clube.



A prefeitura local entrou em contato com o Leeds United e veio a surpresa: o clube havia pintado a linha a pedido de Bielsa. O argentino queria ir para o CT andando ou pedalando todos os dias, mas sem precisar pensar em que ruas deveria virar à esquerda ou à direita.



Com a linha no chão, bastava seguir a pintura, sem desviar os pensamentos do que realmente importava: as táticas, os adversários, os jogadores. Em suma, andar na linha era ter a liberdade para focar apenas no futebol.



A tinta nas ruas de Leeds apagou-se poucas semanas depois, e o clube não conseguiu autorização para pintá-la novamente. Mas a história ficou marcada como uma das primeiras dentre várias que Bielsa colecionou na cidade.