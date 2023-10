Barcelona, 14 de junho. Em uma entrevista às vésperas do amistoso contra Guiné, Richarlison não tem dúvidas sobre que camisa vestir na seleção brasileira. "A número 9 já é minha".



Lisboa, 20 de junho. Depois de uma atuação ruim contra o Senegal, o atacante é substituído no segundo tempo e deixa o campo vaiado.



Belém, 8 de setembro. Na estreia de Fernando Diniz, Richarlison é titular e a seleção brasileira goleia a Bolívia. Mas o atacante passa em branco, é substituído e chora no banco de reservas.



Lima, 13 de setembro. Em entrevista após a vitória sobre o Peru -- em que novamente não marcou --, Richarlison desabafa, diz que teve problemas extracampo, que pessoas próximas a ele só se interessavam pelo seu dinheiro. E afirma que vai buscar ajuda psicológica.



Os quatro atos ilustram um pouco do que foi a vida instável de Richarlison nos últimos meses, em especial na relação com a seleção brasileira. Mas como ele chega para os duelos contra Venezuela e Uruguai, na segunda Data Fifa das Eliminatórias para a Copa de 2026?



Na melhor fase desde que chegou ao Tottenham, em agosto do ano passado, segundo os números. Desde o desabafo, Richarlison disputou quatro partidas pelo clube inglês: fez um gol, deu duas assistências e consolidou-se como titular no time de Ange Postecoglu, que lidera a Premier League.



Assim que voltou dos duelos pela seleção brasileira, Richarlison virou banco. Mas a reserva durou apenas dois jogos: contra o Sheffield, ele virou o jogo em dez minutos, com um e uma assistência na vitória por 2 a 1; diante do Arsenal, também entrou apenas no fim, no empate por 2 a 2.



O atacante voltou a ser titular contra o Liverpool, em um dos melhores jogos da temporada europeia até agora. Jogando pela esquerda, ele deu uma assistência para Son e foi peça importante no sistema ofensivo, ficando em campo até o fim da partida.



Diante do Luton, no último fim de semana, as circunstâncias do jogo não ajudaram. Richarlison perdeu duas ótimas chances nos minutos iniciais, novamente jogando pela esquerda, mas era o principal escape do time. Só que a expulsão de Yves Bissouma, no fim do primeiro tempo, fez o brasileiro ser sacrificado para recompor o meio-campo -- ele acabou substituído no intervalo.

Richarlison celebra seu gol pelo Tottenham contra o Sheffield na Premier League Imagem: Stephen Pond/Getty Images

Números à parte, o desabafo de Richarlison teve consequências no clube. O Tottenham se colocou à disposição para ajudar o jogador no que fosse necessário, inclusive no tratamento psicológico. Segundo pessoas próximas ao atacante, a troca recente de empresário também o ajudou. Recentemente, ele passou a trabalhar com o ex-goleiro Gomes, que atuou no clube entre 2008 e 2014.



O técnico Ange Postecoglu comentou publicamente sobre a situação do jogador. "Nunca haverá uma época na vida em que tudo é perfeito. Todos temos problemas, e o futebol não está imune a isso. Só porque você é bom em algo ou tem dinheiro, você não está imune. Às vezes as pessoas pensam que o jogador é rico, famoso, e por isso não tem problemas. Mas os grandes jogadores também têm problemas", afirmou, durante uma entrevista coletiva.



Apesar do apoio público, o técnico revelou que não teve uma conversa em particular com o brasileiro. "Eu não falei pessoalmente com ele porque sobre essas questões porque não é minha especialidade. Temos pessoas mais capacitadas para fazer isso no clube", explicou.



Fim do jejum?



Com a boa fase como combustível, Richarlison tenta encerrar um longo jejum de gols com a camisa da seleção brasileira. A última vez que ele balançou a rede em uma partida pela equipe foi na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, ainda na Copa do Mundo.



Desde então, ele passou em branco contra a Croácia, não foi convocado para o amistoso contra Marrocos, e esteve em campo nas partidas contra Guiné, Senegal, Bolívia e Peru. São cinco partidas sem gols. Um jejum que pode chegar ao final na quinta-feira, contra a Venezuela, em Cuiabá.