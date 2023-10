A última rodada antes da pausa para a Data Fifa teve brasileiros como protagonistas de jogos importantes pelo mundo. Teve jogador voltando com gol decisivo, novo convocado brilhando e até um recém-chegado dando show e sendo o melhor em campo.



Martinelli decide para o Arsenal



No duelo entre os dois times que disputaram o título da Premier League na temporada passada, o protagonista foi um brasileiro. Gabriel Martinelli entrou no intervalo e marcou o gol da vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Manchester City. Com o resultado, o clube londrino lidera a Premier League com 20 pontos, ao lado do arquirrival Tottenham. Para Martinelli, o gol foi ainda mais especial: ele voltava de uma lesão que o tirou da convocação da seleção brasileira para os duelos das Eliminatórias.

Ex-Corinthians, Murillo fez sua segunda partida pelo Nottingham Forest na Premier League Imagem: Reprodução/Twitter/Nottingham

Murillo brilha e é melhor em campo



Em seu segundo jogo pelo Nottingham Forest, o zagueiro Murillo, de 21 anos, já mostrou o cartão de visitas na Premier League. Além de uma atuação segura na defesa contra o Crystal Palace, o ex-jogador do Corinthians protagonizou alguns dos melhores momentos do jogo, incluindo uma arrancada que quase acabou em golaço. O placar terminou com um empate por 0 a 0, mas o brasileiro foi eleito o melhor em campo.