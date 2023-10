Marcar gols sempre foi fácil para Neymar. São 475 na carreira, incluindo os 79 que fazem dele o maior artilheiro da história da seleção brasileira, segundo os critérios da Fifa. Só que, no Al-Hilal, após quatro jogos, o camisa 10 ainda não balançou as redes.



Pode parecer pouco tempo. Para Neymar, não é. O atacante sempre precisou de pouco tempo para causar uma boa impressão por onde passou. Desde que estreou como profissional no Santos, em março de 2009, ele nunca teve tanta dificuldade em marcar pela primeira vez com uma nova camisa.



Entre a estreia pelo Al-Hilal, em 15 de setembro, e o apito final da vitória sobre o Al-Shabab, na sexta-feira (29), Neymar esteve em campo por 296 minutos e não marcou.



No Santos, Neymar demorou 148 minutos para balançar as redes - justamente a metade do tempo que já esteve em campo pelo time saudita. O primeiro gol como profissional veio aos 27 do segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Mogi-Mirim, pelo Campeonato Paulista de 2009. Aquela partida foi também a primeira que o atacante começou como titular. Antes, a jovem promessa santista havia jogado 31 minutos diante do Oeste e 45 contra o Paulista.



No Barcelona, os primeiros jogos de Neymar foram em amistosos de pré-temporada, e a estreia goleadora aconteceu na terceira partida, contra a seleção da Tailândia. Levando em conta apenas jogos oficiais, ele marcou ainda mais rapidamente: balançou as redes já no segundo jogo, a final da Supercopa da Espanha, contra o Atlético de Madrid.



Neymar saiu do banco para fazer de cabeça o gol de empate, apenas sete minutos depois de entrar em campo. Três dias antes, ele tinha atuado em 26 minutos contra o Levante. Portanto, a torcida do Barcelona teve de esperar apenas 33 minutos para gritar um gol do brasileiro em partidas oficiais.



No PSG, o gol também veio logo na estreia. Em 13 de agosto de 2017, Neymar começou a trajetória no PSG com gol e assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp. O brasileiro balançou as redes aos 37 minutos da segunda etapa -- 82 minutos depois de entrar em campo com a camisa do time parisiense.



Mas aquela tarde de verão na França não foi a primeira vez que Neymar marcou em uma estreia. Na seleção brasileira, ele também debutou com gol: foi num amistoso contra os Estados Unidos, em agosto de 2010, quando ele precisou de 72 minutos em campo para balançar as redes.



Em jogos oficiais pela seleção, ele demorou um pouco mais: marcou na terceira partida da Copa América de 2011, quando fez dois gols na vitória por 4 a 2 sobre o Equador.

Assistências e pênalti perdido

O fato de ainda não ter marcado pelo Al-Hilal não significa que Neymar tem ficado longe dos holofotes nas partidas do clube. Até agora, em quatro jogos, ele deu duas assistências, a última delas na sexta-feira, para o gol de Koulibaly na vitória sobre o Al-Shabab.



A melhor chance de marcar até agora aconteceu em cobrança de pênalti, na mesma partida. Mas o brasileiro chutou fraco, nas mãos do goleiro sul-coreano Kim Seung-Gyu.



Apesar da seca de gols inédita em um início de trajetória, Neymar tem sido elogiado no clube. Depois do pênalti perdido na sexta-feira, ele ganhou um voto de confiança do técnico Jorge Jesus. "Com o tempo, ainda vai melhorar", disse o comandante português.



Mesmo sem os gols de Neymar até agora, o Al-Hilal lidera a Liga Saudita com 20 pontos ganhos após oito rodadas. Três jogadores dividem a artilharia do time com 6 gols marcados: o brasileiro Malcom, o saudita Salem Al-Dawsari e o sérvio Aleksandar Mitrovic.