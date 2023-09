No fim de semana em que Fernando Diniz convocou a seleção brasileira pela segunda vez, para os duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, teve jogador da lista que brilhou muito em campo no futebol europeu. Veja abaixo os destaques da rodada das principais ligas.



Bruno Guimarães: contrato novo e show



No mesmo dia em que fechou um novo contrato com o Newcastle, Bruno Guimarães brilhou na goleada por 8 a 0 sobre o Sheffield United, fora de casa. O volante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência, além de ter sido o dono do meio-campo, com o desfalque de Joelinton, e com Tonali começando no banco. Além dos lances de gol, ele ainda protagonizou uma "caneta" de calcanhar. Foi um dos grandes jogos do meio-campista nesta temporada.

Savinho, do Girona, comemora gol contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol Imagem: EFE/David Borrat

Savinho dá gás ao Girona



O Girona faz uma campanha histórica na Liga Espanhola: com 16 pontos em seis jogos (cinco vitórias e um empate), o time catalão sonha com uma vaga na Champions League. Um dos protagonistas da grande campanha é brasileiro: Savinho, de apenas 19 anos, marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 3 contra o Mallorca. O ponta, revelado pelo Atlético-MG, tem dois gols e três assistências em seis partidas no clube de Montilivi.