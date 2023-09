Karim Benzema durante sua apresentação como jogador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Saudita

Os três times mais afetados foram PSG, Manchester City e Porto, que perderam dois jogadores cada. Curiosamente, os dois primeiro são regidos pelo capital de países do Oriente Médio — Qatar e Emirados Árabes, respectivamente.

O PSG negociou Neymar com o Al-Hilal e viu o holandês Georginio Wijnaldum, que voltava de empréstimo para a Roma, ir para o Al-Ettifaq. Já o City, atual campeão europeu, perdeu Riyad Mahrez para o Al-Ahli e Aymeric Laporte para o Al-Nassr. Os portugueses, por sua vez, negociaram Otávio (nascido no Brasil, mas que atua na seleção lusitana) com o Al-Nassr e o senegales Mamadou Loum com o Al-Raed.

Além do camisa 10 da seleção brasileira, a lista de grandes estrelas que foram para a Liga Saudita tem ainda Karim Benzema, melhor jogador da Champions de 2021-22, que trocou o Real Madrid pelo Al-Ittihad, e Sadio Mané, que foi do Bayern de Munique para o Al-Nasser.

Os clubes sauditas também investiram pesado em jogadores como menos projeção, mas que tinham papel importante em seus clubes, como o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, estrela da Lazio que foi para o Al-Hilal, ou o croata Marcelo Brozovic, destaque da Internazionale vice-campeã europeia, que foi para o Al-Nassr.

Bounou trocou o Sevilla pelo Al-Hilal Imagem: Catherine Ivill/Getty Images

Outros exemplos são o goleiro Yassine Bounou, destaque da seleção marroquina na Copa do Mundo, que deixou o Sevilla para ser companheiro de Neymar no Al-Hilal; já o francês Alain Saint-Maximin, jogador com mais dribles da Premier League nos últimos anos, trocou o Newcastle pelo Al-Ahli, mesmo destino de Frank Kessie, que deixou o Barcelona.