Depois de passar em branco nos dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias, Richarlison desabafou. O camisa 9 disse que estava atravessando uma fase difícil e que iria buscar apoio psicológico. No sábado, ele voltou a sorrir: entrou aos 35min do segundo tempo e comandou a virada do Tottenham sobre o Sheffield United com um gol e uma assistência para Dejan Kulusewski. O Pombo voltou a voar.

Mais um 9 na área

Outro atacante brasileiro que saiu do banco para marcar na rodada da Premier League foi João Pedro. O camisa 9 do Brighton marcou o último da vitória por 3 a 1 contra o Manchester United. O gol foi o segundo do atacante na temporada pelo novo clube. Ele disputa a posição de titular com o veterano Danny Welbeck e com o jovem irlandês Evan Ferguson, de 18 anos, que já marcou 4 vezes na temporada.

Neto, do Bournemoth, brilhou contra o Chelsea Imagem: Visionhaus/Getty Images

Paredões na Premier

A palavra "wall" em inglês significa parede, muro. A rodada da Premier League teve dois muros brasileiros, que ajudaram seus times a conquistarem resultados importantes: Ederson e Neto.



O goleiro do Manchester City foi fundamental na vitória por 3 a 1 sobre o West Ham, com uma defesa espetacular em cabeçada de Kurt Zouma, quando os dois times empatavam por 1 a 1.



Neto, por sua vez, foi o destaque do Bournemouth no empate por 0 a 0 contra o Chelsea. O brasileiro fez seis defesas e garantiu um ponto importante para seu time, diante de um rival que jogou melhor e criou mais chances.