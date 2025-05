Primeira lista de Ancelotti tem retornos, novidades e bom senso

Ficou claro que essa convocação não foi contaminada; espero que nunca seja, pela mesmice das listas anteriores.

Chamou vários jogadores que eram criticados nas listas do Dorival Jr, do Fernando Diniz e também do Ramon Menezes, mas a diferença é que o Ancelotti trabalhou com esses jogadores e a princípio foram chamados pelo conhecimento que ele tem sobre eles.

Ancelotti acredita que fará com que esses jogadores voltem a render como já renderam em suas mãos, portanto, tem argumento para essas voltas.

Curti também o modo como lidou com sua primeira entrevista coletiva, onde respondeu a perguntas de diversos tipos de forma tranquila e serena, demonstrando muito entusiasmo com esse novo desafio, mesmo sabendo do tamanho da dificuldade que terá.

Agora precisamos esperar para ver sua primeira escalação e como será seu esquema de jogo.

Ele é um treinador cujo time não tem uma identidade definida, como ele mesmo explicou na coletiva.