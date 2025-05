Mamma Mia! Bocca Lupo, Carlo, em sua primeira convocação

Carlo Ancelotti, que é o primeiro treinador estrangeiro oficial da seleção brasileira, desembarcou na noite de ontem e, nesta segunda-feira (26), fará a sua primeira convocação.

Primeiro oficial, porque em 7 de setembro de 1965, na inauguração do Mineirão, o treinador argentino Filpo Nuñez dirigiu o time da primeira academia do Palmeiras, vestindo a camisa da seleção numa partida amistosa contra o Uruguai, e venceu por 3 a 0 (Rinaldo, Tupãzinho e Germano).

Bom, fico pensando assim: quando há uma convocação da seleção brasileira, os jogadores ficam ansiosos, apreensivos e com aquele friozinho na barriga, o que é super normal. Mas, dessa vez, todas essas sensações também estão do lado do treinador. Será a primeira vez que Ancelotti irá dirigir uma seleção, sendo o primeiro estrangeiro na seleção brasileira e com o mundo olhando para isso. Jornalistas do mundo todo estarão no Hotel Hyatt, na Barra (Rio de Janeiro) para acompanhar de perto o treinador italiano convocando seus primeiros jogadores para a seleção brasileira. Faz muito tempo que uma convocação não chamava tanta atenção e que não se tinha tanto interesse como dessa vez.