Um time misto fraco contra um titular fraco só poderia terminar 0 x 0

Dois times que estavam com 13 pontos na tabela e que precisavam vencer, porque um empate não levaria ninguém a lugar nenhum. E sabe o que eles resolveram fazer? Não ir a lugar nenhum!

Ficou claro que Atlético-MG e Corinthians não querem nada com o Campeonato Brasileiro e vão "apostar todas as fichas" nas Copas do Brasil e na Sul-Americana.

Portanto, seus torcedores se acostumem com jogos ruins, poucos gols e muito sofrimento.

Nos embalos de sábado à noite de BH, não teve nenhum John Travolta, muito menos boa música.