A camisa 10 de Pelé precisará ir para a UTI depois que Neymar a vestiu

Está ficando feio, ridículo, esse comportamento de desviar a atenção para o NADA que Neymar Jr. fez pelo Santos até agora, junto com a falta de respeito, descaso e soberba com que ele trata um clube histórico, o eterno time de Pelé.

Neymar Jr. surgiu, brilhou, encantou no Santos com a camisa 11 e assim também foi no Barcelona. Mas depois que foi para o PSG e quis a 10, nada mais aconteceu.

Neymar Jr. e a camisa 10 não fazem parte da mesma história.

Com a camisa 11, ganhou um tricampeonato paulista (2010, 2011, 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores jogando pelo Santos (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012).

No Barcelona, também com a camisa 11, porque a 10 era de Messi, ganhou diversos títulos importantes como La Liga (2014/15, 2015/16), três Copas do Rei (2014/15, 2015/16, 2016/17), Liga dos Campeões (2014/15), sendo um dos artilheiros e fazendo gol na final contra a Juventus, além de um Mundial de Clubes da Fifa (2015).

Já quando forçou para ir ao PSG por achar que seria "o cara" do time francês, para ganhar Bolas de Ouro, entra a história da camisa 10.