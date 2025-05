2025 está se desenhando um ano terrível para o Santos

Neymar voltou nessa partida, mas não foi o suficiente para evitar essa eliminação.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Claro que não está na conta dele, mas a dificuldade será enorme com Neymar ou sem ele.

O Santos foi eliminado pelo CRB, que é da Série B do Brasileiro.

O Grêmio caiu para o CSA, da Série C, e o Fortaleza também dançou para um time da Série C, que foi o Retrô.

A situação do Grêmio e do Santos é caótica, e sinceramente não vejo uma luz no final desse túnel.

O time treinado por Cléber Xavier vai até Salvador jogar um confronto direto com o Vitória no Barradão. Mesmo se vencer, não consegue sair do Z4 nessa rodada.