Palmeiras destrói o Ceará e mostra quem é o time do momento

O Palmeiras, além de ser o líder do Campeonato Brasileiro e ter a melhor campanha da Libertadores com 100% de aproveitamento, agora também avança para as oitavas de final da Copa do Brasil com extrema facilidade.

Já havia vencido o Ceará na partida de ida, no Castelão, por 1 x 0, com gol de Gustavo Gómez, e nessa quinta-feira, no Allianz, despachou o time cearense com um tranquilo 3 x 0, com dois gols do garoto Estêvão e um de Flaco López.

Esse Palmeiras de 2025 tem o melhor elenco desde quando Abel Ferreira chegou ao clube.