São Paulo passa tranquilo, Vasco no susto, e o Grêmio dá vexame

Classificação e jogos Copa do Brasil

Já o São Paulo foi até Recife enfrentar o Náutico, com o estádio dos Aflitos lotado, colorido, lindo demais, e venceu também por 2 x 1, se classificando sem problemas.

Um Tricolor que jogou bem contra um Náutico que está na Série C, mas que fez dois bons jogos -- e que seria uma grande zebra caso conseguisse a classificação.

Mas lá na Arena do Grêmio, esta zebra apareceu com o CSA de Maceió, que é da Série C, e o time gaúcho não conseguiu marcar um gol sequer, nem para levar aos pênaltis.

Havia perdido por 3 x 2 no estádio Rei Pelé, onde o Santos jogará na quinta-feira (22), e precisava fazer dois gols de diferença para passar direto, mas não conseguiu.

O Grêmio está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e acaba de ser eliminado por um time da Série C, sem conseguir se impor dentro da própria casa. Podemos dizer que o Grêmio chutou bastante a gol e marcou no finalzinho do jogo, mas o gol foi anulado — o que não é uma justificativa para essa eliminação.

O São Paulo passou com tranquilidade, vencendo as duas contra o Náutico, e pode ir longe na Copa do Brasil.