Neymar precisa dar entrevista de verdade, e não só para passadores de pano

Neymar está prestes a voltar a jogar com a camisa do Santos e provavelmente será nesta quinta-feira (22), em Maceió, no Estádio Rei Pelé, contra o CRB.

Talvez jogar num estádio com o nome do maior jogador da história, o Atleta do Século, o cara que rotulou a camisa número 10 como a do grande, faça o Neymar enxergar um pouco a realidade e entenda que não é só usar a camisa 10 para jogar como craque: é preciso ter comportamento de craque.

Mas o meu tema não é esse em relação ao Neymar, e sim a relação dele com a imprensa, porque ele só dá entrevistas para jornalistas, canais de TV ou YouTube, rádio e imprensa escrita que ou aceitam que as perguntas sejam filtradas para não tirá-lo da zona de conforto ou para quem é seu passador de pano profissional — e que são muitos.