Neymar usa o Santos como seu clube na praia, vai quando quer

O Neymar não jogou nada até agora, não fez a mínima diferença desde quando chegou e ainda tem um comportamento de deboche com a história do Santos, mas principalmente com a paixão dos seus torcedores. A vida esportiva do Neymar, depois que saiu do Barcelona, está sendo marcada por irresponsabilidade, falta de respeito e total egoísmo, pensando só nele mesmo e não na equipe em que joga.

A sua imagem de ontem no Allianz Parque é o maior exemplo de vaidade excessiva, egocentrismo e narcisismo de um jogador de futebol. Neymar acredita plenamente que é o centro do universo e não consegue enxergar nada que acontece ao redor, a não ser com ele mesmo. Fico pensando na volta do ônibus dos jogadores para Santos, depois de mais uma derrota, com muito desânimo, vergonha e preocupação, enquanto o "líder" nem presente estava, porque tinha um outro compromisso que, para ele, era mais importante.

Neymar não está nem aí para o Santos, e se engana quem diz que ele está trazendo receita para o clube. Na verdade, tudo o que entra, a maior parte, vai para pagá-lo. Um cara que ganha 21 milhões por mês, no mínimo, deveria se dedicar e respeitar o clube que o revelou. Neymar não ama o Santos; ele ama a si mesmo. Ele não respeita a torcida santista nem ninguém. Neymar não é companheiro e nem solidário aos seus "companheiros" que estão em situação delicada, mas está ao lado do time Furia.

Sim, pulou, gritou, vibrou, sorriu de felicidade ou de falsidade, enquanto os santistas choram, se desesperam e se preocupam com o time do coração, mas para Neymar, o Santos é só um detalhe. Não importa se ele está levando a sério sua recuperação pela primeira vez na vida, porque seu comportamento deixa claro que faz o que quiser, sem que a direção do Santos tenha qualquer atitude. Qualquer outro jogador que tivesse esse mesmo comportamento seria multado e punido, mas na Vila Belmiro, quem manda é a família Neymar, sendo que Marcelo Teixeira é só uma marionete nas mãos de Neymar pai

Esse é o pior momento moral da história do Santos, sem dúvida alguma; é o time que ficou conhecido no mundo pela camisa 10 do Pelé, mas hoje virou piada e chacota através da camisa 10 do Neymar. Ontem escrevi um texto sobre a situação do Santos após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, com gol do Yuri Alberto, mas tudo o que estou escrevendo neste novo texto aconteceu após a partida. O pior é que ainda tem gente da imprensa esportiva que coloca sua história, seu diploma e sua credibilidade em dúvida para tentar passar um pano e distorcer a realidade, favorecendo o Neymar sem nenhum argumento real e verdadeiro.

Neymar veio para o Santos porque nenhum time da Europa, dos Estados Unidos ou da Ásia se interessou por ele e, provavelmente, renovará o contrato pelo mesmo motivo, sem contar o risco de ele ir para outro time só para disputar o Super Mundial da FIFA em junho. Messi estará lá com o Inter Miami, Cristiano Ronaldo já está sendo cogitado em algum time que também estará lá, mas Neymar ninguém quer. Não tenho dúvidas de que Neymar pai e Neymar Jr. farão de tudo para que ele participe, porque a vida toda quis ser como Messi e Cristiano e nunca conseguiu. Até hoje acha que ainda é aquele incrível jogador do Santos e do Barcelona, mas não aceita que aquele cara não existe mais. Pobre Santos, virou clube de praia da família Neymar.