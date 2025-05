Santos continua na zona de rebaixamento e Neymar segue sem jogar

Sim, o Neymar veio para o Santos porque nenhum time o queria, e não por amor ao clube ou à torcida santista.

Classificação e jogos Brasileirão

Ele não chegou a jogar dez partidas inteiras até agora, fazendo três gols, sendo que dois foram contra times que nem divisão têm no futebol brasileiro (Inter de Limeira e Água Santa, que caíram para a A2), e o outro gol foi contra o Bragantino... e mais nada!

Não desequilibrou nenhum jogo, não fez nenhuma partida brilhante, não acrescentou nada até agora.

Enquanto isso, o torcedor santista vê seu time do coração despencando novamente para a Série B e empatando em casa por 1 a 1 com o CRB pela Copa do Brasil.

Além disso, vê notícias saindo de que o Neymar quer disputar o Super Mundial de Clubes em junho e que está se oferecendo para times brasileiros que irão disputar.

Até agora, Neymar desrespeitou o Santos, e está na hora de jogar futebol seriamente, porque se o Santos tem alguma chance de não cair, é se Neymar jogar para a equipe e não para ele.