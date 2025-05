CBF finge que é seria, e a gente finge que acredita

E agora surgiu um nome forte, com muito apoio, mas que ninguém havia ouvido falar até agora.

Samir Xaud é a bola da vez.

Provavelmente, chapa única para o cargo de presidente da CBF, com um apoio imenso das federações, mas com histórico totalmente desconhecido no futebol.

Qual a experiência dele com grandes campeonatos no Brasil, na América do Sul ou com o futebol mundial?

Não devemos fazer um pré-julgamento, mas podemos e devemos indagar como chegaram a esse nome.

O Samir pode se transformar num grande dirigente, colocar a CBF e o futebol brasileiro no eixo e ainda reorganizar a desastrosa seleção brasileira atual, mas o seu histórico não mostra esse caminho pela falta de experiência.