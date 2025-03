Raphinha pipoca em Buenos Aires e o Brasil toma um baile da Argentina

Apareceu a força coletiva de uma equipe com grandes jogadores carregados de confiança, que, com o Messi em campo, se sentem na obrigação de tocar todas para ele.

Para voltar para o segundo tempo, Dorival Jr fez três alterações: Léo Ortiz no lugar do Murillo, que realmente sofreu nesse jogo. Saiu Joelinton e entrou João Gomes. E Endrick entrou no lugar do Rodrygo.

A enorme incoerência do Dorival Jr em relação ao Endrick é evidente. Parece de propósito; ele só coloca o Endrick em roubadas.

Em casa com a Colômbia, ele não entra, mas contra a Argentina em Buenos Aires, ele coloca o garoto.

Mesmo com as mexidas, nada mudou porque a Argentina continuou mandando no jogo e buscando gols o tempo todo.

Parecia um treino em que o Lionel Scaloni estava ensaiando as jogadas de bola parada contra um time reserva que só fazia sombra.