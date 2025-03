Brasil precisa de foco e seriedade, e não de 'porrada', igual eu vi em 1985

Vínhamos de uma vitória por 2 x 0 em cima do Uruguai, no estádio do Arruda, também conhecido como Gigante do Arruda, em Recife, que pertence ao Santa Cruz.

Nesse jogo contra o Uruguai, no final da partida, aconteceu uma briga generalizada que eu nem me lembro por que começou, mas o jogo havia sido pesado, tenso, e tudo explodiu no final.

Contra a Argentina seria diferente, pensávamos nós na época, porque iríamos entrar com muita garra pela enorme rivalidade que existe desde sempre, em busca de uma vitória, e não de confusão.

Caiu um temporal absurdo um pouco antes da partida, que durou praticamente o jogo todo, e isso fez o jogo ficar bastante corpo a corpo, carrinho daqui, carrinho de lá, e assim foi passando o tempo.

Começamos vencendo por 1 x 0, gol do centroavante Careca (São Paulo na época), aos 7 minutos de jogo, porque estávamos intensos e apertando a Argentina.

Foi um golaço, porque o Moser cruzou alto lá no "segundo pau", e eu, quase em cima da linha de fundo, cabeceei para o Careca, que, de bicicleta, marcou.