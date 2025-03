Filme 'Vitória' é um soco no estômago na sociedade brasileira

Neste sábado, fui assistir a mais um poderoso filme brasileiro que conta uma história verídica, chocante e pesadíssima. O filme mostra que a sociedade brasileira sempre foi assim.

Vitória conta a história de uma senhora chamada Maria Josefina ou Tia Nina, que mora no pé de um morro do Rio de Janeiro. Tia Nina vinha de uma história própria muito dificil, cresceu na pobreza precisando trabalhar como doméstica desde criança em casas de família. Numa casa dessas foi estuprada pelo dono da casa, engravidou, mas perdeu sua filha pouco tempo depois do nascimento.

Se mudou para o Rio, encontrou uma família legal, e com boas condições financeiras e com o tempo, juntou dinheiro para comprar um apartamento de dois cômodos. De frente para sua janela, do outro lado rua, era um point de traficantes armados. Ali funcionava também um movimento violento e, em quase todas as noites, tinha tiroteios entre os traficantes. Isso começou a criar terror por ali.