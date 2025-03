Alemanha e Itália fizeram um jogo para ficar na história do futebol

O treinador alemão Julian Nagelsmann percebeu rápido que precisaria chacoalhar seu time e trocou três jogadores logo de cara.

A Itália mostrou no segundo tempo que tem uma equipe com personalidade e que para bater de frente hoje em dia precisa de foco total. Dessa forma, chegou ao segundo gol com o mesmo camisa 9, Moise Kean.

Nesse momento, a torcida azzurra cresceu junto com sua seleção e, na força, mudou a cara do jogo. Tanto que, em menos de 30 minutos do segundo tempo, a Itália fez dois gols e deixou seleção alemã muito assustada.

Tivemos dois tempos distintos, pareciam dois jogos diferentes. O primeiro tempo foi totalmente da Alemanha, com a Itália sem conseguir entrar no jogo e merecendo fazer 3 a 0. O segundo tempo foi na força, na raça, no foco. A Itália foi melhor, conseguiu fazer dois gols antes dos 30 minutos de jogo.

Mas o melhor ainda estava por vir, quando nos acréscimos o VAR chama o árbitro, que marca pênalti para a Itália. Raspadon marcou e empatou o jogo em 3 a 3. Inacreditável, maravilhoso é o futebol que consegue criar surpresas incríveis.

A Itália deu uma aula de personalidade individual e de equipe que há tempos o torcedor italiano não via sua Squadra Azzurra apresentar. Foi eliminada, mas com uma dignidade rara no futebol. Saiu de um 3 a 0 para Alemanha no primeiro tempo para um 3 a 3 fantástico em Dortmund. Foi um jogaço digno dos melhores momentos da história de Alemanha x Itália