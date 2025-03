Endrick é reserva do Mbappé, mas todo jogador brasileiro também seria!

Nessa quinta-feira, a seleção brasileira enfrentará a forte equipe da Colômbia em Brasília, e o Dorival Jr. já escalou "seu time". Vamos discutir a sua possível escalação?

Alisson, do Liverpool, é um excepcional goleiro e está entre os melhores do mundo, mas o Alisson da seleção não passa segurança alguma. Vanderson é um bom lateral direito, muito respeitado na Europa jogando pelo Mônaco, mas eu colocaria o Wesley, do Flamengo, por ser muito rápido, tático e ofensivo. Acredito que a seleção precisa criar uma identificação com a torcida brasileira e, para isso, precisa ter mais jogadores que atuam no Brasil no time.

Marquinhos, do PSG, vou repetir o que venho dizendo há um tempo: eu daria um tempo para ele e levaria outros zagueiros para jogar como titulares, como, por exemplo, o Léo Ortiz, do Flamengo, que está no grupo, mas na reserva. Seu companheiro de zaga é Gabriel Magalhães, do Arsenal, e gosto muito do seu futebol, assim como sou fã do Murillo, do Nottingham Forest.