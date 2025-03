Um fim de semana com decisões estaduais e filmes incríveis no cinema

Bill é filho de mãe solo, comerciante de carvão, e leva uma vida simples ao lado da mulher e cinco filhas.

No período do Natal, acaba encontrando uma garota escondida e, através dela, descobre o que se passa dentro do convento local, com as jovens mulheres que vivem ali.

A revelação de sua descoberta pode levar ele e sua família a enfrentar consequências morais e sociais diante de uma comunidade profundamente marcada pela influência da igreja e seus silêncios.

Eu fiquei preso, colado na poltrona do cinema, pela intensidade e desespero dessa história. Mexe muito emocionalmente com a gente porque implica na liberdade das mulheres e no preconceito que sofrem naquela pequena cidade.

O desempenho de Cillian Murphy está espetacular e me arrisco a dizer que "Pequenas Coisas Como Estas", assim como o próprio ator, são fortes candidatos às indicações para os prêmios de 2026.

Mas ainda tem muitos filmes para estrear, principalmente um sobre a máfia baseado numa história real de Frank Costello e Vito Genovese.