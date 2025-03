André Carillo é o cara que dá dinâmica e ritmo ao Corinthians

Entre todas as contratações feitas no ano de 2024 pelo Corinthians, na minha visão, o melhor de todos foi o peruano André Carillo. Claro que Hugo Souza, Memphis, Garro e Martinez também foram ótimas contratações e determinantes para a evolução do time, mas vejo no Carillo o cara que faz tudo rodar. O equilíbrio técnico e tático do time é o peruano quem dá, enquanto Garro è o líder criativo.

Um jogador que foi um pedido de Ramón Díaz, pois já havia trabalhado com ele no Catar. Carillo é um meio-campista espetacular, pois se posiciona muito bem, tanto jogando como primeiro ou segundo volante, quanto aberto na direita, fechando a descida do lateral e entrando para o meio.

É um jogador que desarma muito bem, fazendo pouquíssimas faltas. Com isso, o Corinthians consegue ter uma posse de bola interessante. Na minha visão, Carillo é também o cara que dita a dinâmica do jogo e coloca ritmo no time do Corinthians. Já está muito claro que, quando Ramón decide deixá-lo no banco, o time cai muito no volume de jogo.