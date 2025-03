Ramón Díaz montou a armadilha e Abel 'caiu como um patinho'

Sim, esse jogo foi um confronto de estratégia, de proposta e de inteligência tática.

Classificação e jogos Paulista

O Ramón Díaz foi ao Allianz Parque sem Rodrigo Garro, que ficou no banco, arriscando ser sufocado, mas com a intenção de conter um possível ímpeto do time de Abel Ferreira e jogar por uma bola.

Com essa estratégia, o Yuri Alberto foi sacrificado porque pegava pouca na bola e não teve nenhuma chance de finalizar no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Palmeiras começou errando muitos passes e abusando das tentativas de jogadas individuais com o Estevão.

Foram dos pés do garoto do Palmeiras que surgiram as principais jogadas perigosas da equipe, mas também foi de uma tentativa errada de drible pelo meio que saiu o contra-ataque corintiano e apareceu "aquela tal de uma bola".

Estevão perdeu a bola para Gustavo Henrique, que passou para Carillo, que deu para Memphis, que achou Yuri num movimento excelente.