Em 1983, Corinthians x Palmeiras foi uma semifinal inusitada e incrível

Esse jogo me faz viajar no tempo de duas torcidas no estádio e as finais no Morumbi para mais de 90 mil pessoas com uma mistura de cores preto e branco com verde e branco.

Muitas bandeiras e rojões. Grandes jogos e com craques dos dois lados. Eu nunca disputei uma final contra o Palmeiras, mas uma semifinal incrível e muito difícil em 1983.

Num domingo, 4 de dezembro de 1983, fizemos o primeiro jogo dessa semifinal no Morumbi para mais de 91 mil torcedores. O jogo foi encardido, porque o Palmeiras não chegava à final desde 1976 e conseguiu fazer naquele ano uma boa equipe. O forte era o posicionamento tático do time, pois era muito bem treinado por um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, o saudoso Rubens Minelli.

O "Artilheiro de Deus", Baltazar, fez 1 a 0 para o Palmeiras, no primeiro tempo, e o Morumbi explodiu. Nós só empatamos no final do jogo, com um gol do Sócrates, de pênalti.

Naquele domingo, os times jogaram assim:

PALMEIRAS: João Marcos; Silmar, Luís Pereira, Vágner Bacharel, Carlão, Rocha, Carlos Alberto Borges (Aragonés), Márcio, Jorginho, Baltazar e Capitão (Carlos Henrique). Técnico: Rubens Minelli