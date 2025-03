Memphis exigiu a camisa 10, mas seu futebol está nota 5 no Corinthians

A torcida já está torcendo o nariz para o estilo de vida de Memphis Depay e para todas as suas exigências. Ele é o maior salário do elenco e precisa fazer a sua parte no negócio, mas não está fazendo.

Terá a final do Campeonato Paulista contra o grande rival Palmeiras, e o resultado será o termômetro para medir até onde vai a paciência da fiel torcida. Primeiro, o time não vence nada desde 2019. Segundo, se o Palmeiras vencer, será o primeiro tetracampeão do estado na era do futebol profissional, em plena Neo Química Arena, diante de mais de 40 mil corintianos, e isso será inaceitável para a torcida.

Pelo que estou acompanhando, o foco negativo dessa situação está sendo o fraco futebol de Memphis Depay e o excesso de compromissos sociais, mais conhecidos como festas. Todos têm o direito de sair, curtir e se divertir, mas precisam "se bancar", e isso Memphis não está fazendo.

Mas não é só ele que está no olho do furacão, porque Ramón Díaz e sua comissão técnica estão na corda bamba, e não tenho dúvidas de que a sua permanência dependerá dessa final. Ramón salvou o time do rebaixamento e levou até a pré-Libertadores, mas também foi muito mal em todos os mata-matas que disputou.

Em 2024, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo e da Sul-Americana para o Racing, jogando mal e sendo uma presa fácil. E em 2025, caiu vergonhosamente para o Barcelona de Guayaquil, mas já havia ido muito mal contra a fraquíssima equipe venezuelana UCV.

Enfim, a lua de mel da torcida com Ramón Díaz e Memphis Depay pode estar chegando ao fim e dependerá dessa decisão com o Palmeiras.