O dia amanhece diferente quando se tem um Fla-Flu decidindo o campeonato

Nessa quarta-feira (13) é noite de Fla-Flu pela primeira partida da final do Campeonato Carioca de 2025. Na minha visão, o Flamengo de Filipe Luís tem mais time e apresenta um futebol que agrada mais. Aliás, acho o Rubro-Negro o melhor time do Brasil nesses primeiros meses, ganhando de todos os rivais mais de uma vez, exceto o Fluminense. Já amassou o Botafogo na Supercopa do Brasil e venceu também no campeonato.

O Vasco já foi derrotado três vezes e o Fla chega a essa final como favorito. É um time tecnicamente superior que coloca uma grande intensidade no jogo, pressiona forte seu adversário e tem no seu elenco o melhor meio de campo do Brasil, que é o Gerson. Ele comanda o time, ditando o ritmo do jogo e dando a dinâmica ao Flamengo.

Tem a belíssima surpresa de Filipe Luís como treinador, que resgatou com muita competência a escola futebolística do Flamengo. Um time que, com o Tite, capengava, virou um espetáculo em suas mãos. Não desmereço o trabalho do Tite nem a sua história, mas a sua visão de futebol não tem nada a ver com a escola do Flamengo.