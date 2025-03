Corinthians precisa amassar o Barcelona para fazer história nessa noite

A fiel torcida já preparou o terreno na eliminação sobre o Santos no último domingo, só que o futebol do time precisa ajudar essa empolgação do torcedor. A equipe precisa responder ao ambiente como fez no final do ano passado, mas ainda não conseguiu mostrar essa simbiose em 2025.

Será imprescindível marcar pressão desde o início do jogo, forçando o erro na saída de bola defensiva e marcar pelo menos um gol no primeiro tempo. Virar o jogo vencendo é o caminho para essa classificação. É preciso fazer no mínimo três gols de diferença para levar para os pênaltis, o que já é super complicado, mas tudo é possível com a torcida corintiana a favor.

É necessário buscar esse primeiro gol o tempo todo, sem parar, porque ele dará mais confiança ao time e assustará muito o Barcelona. Quais são as peças-chave para conseguir essa façanha?

Claro que Hugo Souza é importantíssimo, porque o time irá colocar uma intensidade forte para atacar e deixará espaço para o contra-ataque. Como não confio na defesa, o Hugo terá que segurar a onda, caso precise. Os volantes são bons e servem como suporte ofensivo, principalmente para que Rodrigo Garro se preocupe somente com a criação de jogadas e, claro, para definir também.

Eu escalaria apenas dois volantes: Martínez e Carrillo, porque marcam, passam bem e também saem para o ataque. O Garro, para mim, é o principal jogador do Corinthians por ser o líder técnico desse time e, mesmo quando não está tão bem, consegue decidir jogos importantes com uma enfiada de bola ou com chutes incríveis, como fez no domingo contra o Santos.

Claro que Memphis Depay e Yuri Alberto são super importantes, porque fazem a maior parte dos gols e também porque as características deles se completam. Memphis ainda não está 100% em forma, mas é muito inteligente para jogar, tendo uma visão incrível de jogo e sendo ótimo também para dar assistências. Já Yuri tem na força, na raça e na persistência nas jogadas seus pontos mais fortes.