Eu já tenho a minha seleção do Paulista. Qual é a sua?

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista já no próximo domingo no Allianz Parque. Por ter melhor campanha, o Corinthians decide o título na Neo Química Arena no dia 27 de março. Mas não quero falar sobre o jogo, mas sim brincar de fazer a seleção do campeonato. Vamos tentar?

Hugo Souza (Corinthians) é o meu escolhido porque, neste momento, ele é uma segurança total para o time do Corinthians e, em muitos jogos, conseguiu segurar tudo, fazendo o time vencer partidas em que foi dominado o jogo todo, como em Novo Horizonte.

Marcos Rocha (Palmeiras) continua sendo o melhor lateral direito do futebol paulista. Inteligente, técnico e criativo, ele é um jogador confiável.