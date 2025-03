Mestre Gerson comanda o Flamengo a mais uma final do Carioca

O olhar que o Filipe tem do futebol me agrada muito, porque ele pensa em vencer, coloca o time para pressionar o adversário e, quando perde a bola, se esforça ao máximo para recuperá-la o mais rápido possível. Com isso, permanece quase sempre atacando.

O Tite teve esse mesmo time nas mãos e não conseguiu fazê-lo andar em momento algum, porque sua visão de futebol não combina com a escola futebolística do Flamengo.

Historicamente, o Flamengo sempre teve times que jogam para frente, com toque de bola e liberdade de criação dos seus jogadores. Quem tenta fazer algo diferente disso dificilmente funciona.

O Flamengo venceu os dois jogos da semifinal contra o Vasco e vai para a sua sétima final consecutiva do Campeonato Carioca.

O time entra como um dos grandes favoritos em todos os campeonatos e torneios que irá disputar.

Voltando a falar sobre o Gerson, que foi convocado junto com Wesley e Léo Ortiz pelo Dorival Jr. para os jogos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina, ele deveria ser titular da equipe.