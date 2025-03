Iniciei a maratona de peças com 'Dois de Nós', comédia reflexiva

Assisti a uma peça incrível "Dois de Nós", com Antônio Fagundes, Alexandra Martins, Christiane Torloni e Thiago Fragoso. O texto é de Gustavo Pinheiro e a direção de José Possi Neto.

Dois casais de gerações bem diferentes se encontram num quarto de hotel e passam a limpo a própria história.

Colocando todas as mágoas, traições, mentiras e traumas das próprias vidas em pauta. Os casais se confrontam o tempo todo, abordando as escolhas que fizeram na vida e as consequências que causaram no futuro deles.

Uma comédia muito engraçada em muitos momentos, mas também nos leva a fazer uma viagem interna e tentar lidar com os fatos que aconteceram com a gente mesmo.

É um texto forte que mexe bastante com a gente. Isso fica evidente na conversa com os atores logo após o final da peça.

Os atores recebem os aplausos de um teatro lotado e voltam para responder às perguntas e tirar as dúvidas do público.